منفذ مهران الأول في الصادرات السلعية الى العراق

2022/04/15 | 12:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واوضح روح الله غلامي في مقابلة مع وكالة (إرنا) اليوم الجمعة، بأن قيمة الصادرات الى العراق ودول اخرى عبر منفذ مهران الدولي بلغت خلال العام الايراني الماضي (انتهى 20 مارس) مليار و161 مليون دولار من مختلف البضائع.

وقال المدير العام لجمارك إيلام أن حجم الإيرادات المتأتية من الصادرات عبر منفذ مهران الدولي يبلغ ستة أضعاف عوائد 16 عاما حتى عام 2018 ، وهو رقم مهم.

واشار غلامي الى تصدير بضائع تزن 2 مليون و 270 ألف طن إلى العراق عبر منفذ مهران الدولي خلال العام الماضي 2021 ليسجل هذا الرقم من الصادرات السلعية زيادة بنسبة 116 في المائة من حيث القيمة و 121 في المائة من حيث الوزن مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2020.

وعدَّد سلع التصدير الرئيسية بما في ذلك الحجر والبلاط والسيراميك والأجهزة والمنتجات المعدنية والفواكه والخضروات والمنتجات البتروكيماوية وخام الحديد وكلنكر الأسمنت والمنتجات البلاستيكية والزجاج ومنتجاته والسيارات وأجزائها.

وأضاف ان حركة شاحنات التصدير مستمرة إلى حدود مهران، وتصدير البضائع مستمر دون انقطاع ومشاكل خاصة.

و تبعد بلدة مهران الحدودية في محافظة إيلام حوالي 230 كيلومترا عن العاصمة العراقية بغداد، وأصبحت اليوم مركزا لأنشطة التصدير وعبور الزوار إلى العراق وايران.

تقع مدينة مهران الحدودية على بعد 85 كم جنوب غرب إيلام.

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