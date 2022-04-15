المناضل اليساري حين يهوى الوضوح...23 - محمد الحنفي

2022/04/15 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي الوضوح في الممارسة:.....14والحرص على عمق التفاعل الإيجابي، بين الواقع، وبين النظرية، والممارسة، هو، في نفس الوقت، حرص على ترسيخ التقدم، والتطور والتقدمية في الواقع، وفي النظرية، وفي الممارسة، على حد سواء، كما أن تعميق التفاعل السلبي، لا يمكن أن ينتج إلا تعميق التخلف، والتراجع، والرجعية، على مستوى الواقع، وعلى مستوى النظرية، والممارسة.ولذلك، يجب أن نتوخى دائما، تعميق التفاعل الإيجاب ......





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