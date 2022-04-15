أفضل أربع بهارات “للتخفيف” من أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم

2022/04/15 | 13:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يمكن لمقايضات النظام الغذائي لمرض السكري أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم.ومرض السكري هو حالة طبية شائعة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير.لكن إجراء بعض التغييرات البسيطة على اختياراتك الغذائية قد يكون أسهل طريقة لتقليل خطر الإصابة بأعراض مرض السكري […]

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