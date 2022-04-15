قد تُترجم بارتفاع التكاليف على المستهلكين.. أمازون تضيف رسوم بقيمة 5٪ للوقود والتضخم للمرة الأولى في تاريخها

2022/04/15 | 13:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمازون أنها وللمرة الأولى في تاريخ الشركة ستفرض على البائعين 5٪ رسوم وقود وتضخم.

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