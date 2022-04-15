صراخ وبكاء من شرفات المنازل.. شاهد ما فعله صينيون حبسوا بسبب كورونا

2022/04/15 | 13:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تطبيق السلطات الصينية إغلاقاً شديداً على مدينة شنغهاي، يتصاعد غضب سكان المدينة التي يقطنها أكثر من 25 مليون نسمة، بسبب القيود التي تهدف لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وقد شوهد بعض السكان وهم يصرخون من شرفات المنازل بسبب نقص الأدوية والغذاء جرّاء الإغلاق.

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