السورجي: التحالف الثلاثي تشكل للاقصاء والتهميش وخلافاته ستطيح به

2022/04/15 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، ان التحالف الثلاثي تشكل لاجل الاقصاء والتهميش، لافتا الى ان الخلافات ستطيح به وتؤدي الى تشتته.

وقال السورجي ان البيانات المتبادلة بين الزاملي والحلبوسي والتناحر بين عزم وتقدم، يؤكد ان التحالف الثلاثي هش وسيصيبه التشتت في الفترة القليلة المقبلة، مشيراً الى عدم مشتركات فيما بينهم، اضافة الى سعيهم لإقصاء عدد من الكتل والكيانات من العملية السياسة.

وأوضح ان التيار الصدري وتحالف السيادة يسعون لاقصاء الاطار التنسيقي، في حين يسعى الحزب الديمقراطي لاقصاء وتهميش الاتحاد الوطني.

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