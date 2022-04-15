فوج التدخل السريع في ابي صيدا سيبقى طوال العام الحالي

2022/04/15 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مدير ناحية ابي صيدا عبد الله احمد، إن وجود فوج الرد السريع في ابي صيدا سيبقى الى نهاية العام الجاري للضرورة الأمنية.

ووصف الفوج بأنه قوة ضاربة اثبتت كفاءتها في مواجهة التحديات داخل الناحية، مضيفاً أن ابي صيدا تشهد تحديات متعددة أبرزها النزاعات العشائرية، فضلاً عن دوره في تفادي أي خروقات خاصة في مركز الناحية وقراها، ونجاحه باعتقال العديد من المطلوبين الخطيرين في الاشهر الماضية.

ولفت الى ان قرار خروج القوة او استبدالها مرهون بالموقف الامني بشكل مباشر.

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