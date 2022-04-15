البنك الدولي: اقتصاد العراق يتعافى تدريجياً من تبعات الوباء وانهيار أسعار النفط

2022/04/15 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن البنك الدولي انتعاش الاقتصاد العراقي، فيما توقع ارتفاع النمو الإجمالي للعام الحالي إلى نحو 9%.

وكشف البنك الدولي في تقرير، إن اقتصاد العراق بدأ يتعافى تدريجياً من الصدمات المزدوجة للوباء وانهيار أسعار النفط، مبينا أن النمو النفطي وغير النفطي يسيران على المسار الصحيح للوصول إلى مستويات ما قبل الوباء مع زيادة إنتاج النفط وتخفيف قيود كورونا.

وأضاف البنك الدولي أن العجوزات المالية والخارجية العراقية عادت إلى الفوائض مع استمرار أسعار النفط في الارتفاع .

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