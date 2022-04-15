نائب يكشف عن موقف النواب المستقلين من تشكيل الحكومة المقبلة

2022/04/15 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو مجلس النواب حيدر شيخان، اليوم الجمعة، عن موقف النواب المستقلين داخل البرلمان من تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال شيخان في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "عدداً كبيراً من اعضاء مجلس النواب من المستقلين يرفض حكومة التوافق والتحاصص، ويؤيد حكومة الاغلبية السياسية".

وأضاف: "اننا ننتظر المباحثات الاخيرة للكتل السياسية ولن نكون طرفاً فيها".

وأشار شيخان الى انه "بعد توصل الكتل السياسية الى اتفاق سنقوم بإعلان موقفنا، حيث اننا نقف مؤيدين فقط لامشاركين لحكومة الأغلبية ".

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