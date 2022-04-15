الاكبر بعد 2003.. اجراء مسح أمني لـ

2022/04/15 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني مطلع، اليوم الخميس، عن اجراء مسح امني واسع هو الاكبر بعد 2003 لشريط زراعي بين ديالى وبغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "فريق امني مختص برئاسة قائد شرطة ديالى اجرى مسح امني شامل وميداني لمناطق زراعية مترامية تقع جنوب ديالى القريبة من الحدود الادارية مع العاصمة بغداد في اطار خطة شاملة تتالف من عدة محاور لمنع اي نشاط ارهابي ورصد الغرباء".

واضاف المصدر، ان "المسح الامني ياتي لتامين عشرات القرى ومناطق زراعية تشكل حوض اشنونا وهو اسم مملكة قديمة نشأت قبل 3 الاف سنة في الاراضي المترامية بين ديالى وبغداد قبل 3 الاف سنة".

واشار الى ان "المسح الامني سيحقق 3 فوائد هي تامين بوابة ديالى الجنوبية ودرء مخاطر الارهاب عن اكثر من 40 قرية بالاضافة الى منع اي خروقات تضرب الحدود الفاصلة مع بغداد".

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