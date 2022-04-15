القرآن محاولة لقراءة مغايرة 42 - ضياء الشكرجي

2022/04/15 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ضياء_الشكرجي وَلَقَد آتَينا موسَى الكِتابَ وَقَفَّينا مِن بَعدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَينا عيسَى بنِ مَريَمَ البَيِّناتِ وَأَيَّدناهُ بِروحِ القُدُسِ أَفَكُلَّما جاءَكُم رَسولٌ بِما لا تَهوى أَنفُسُكُم فَفَريقًا كَذَّبتُم وَفَريقًا تَقتُلونَ (87) وَقالوا قُلوبُنا غُلفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللهُ بِكُفرِهِم فَقَليلًا مّا يُؤمِنونَ (88)ليس هناك دليل على أن ما لدى كل من الديانات الثلاث المعروفة بالأديان الإبراهيمية من ......





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