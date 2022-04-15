2022/04/15 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح بدو أن الخطاب السياسي الفلسطيني ومن قبله الخطاب السياسي العربي وكذا فعلهم يبدو انه يعتمد على اننا امة لا تقرأ ولا تحفظ سوى الكليشيهات وان العالم لا يعتد بما نقول ولا يخشى مما نفعل ذلك ان الساسة العرب والفلسطينيين يستخدمون لغة يدركون مضامينها او لا فالامر يعود للنتائج وما يرغب به المستخدم او الصائغ لتلك الكليشيهات الجاهزة.اعتاد المتلقي الفلسطيني على ان يسمع ان ما فعلته اسرائيل هنا او هناك هو " ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعلان للمعلن أم صمم مزمن - عدنان الصباح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعلان للمعلن أم صمم مزمن - عدنان الصباح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).