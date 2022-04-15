الأمن القومي الأميركي: تقدم معقول للوصول الى الاتفاق النووي مع أيران

2022/04/15 | 13:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن بلاده وإيران أحرزتا تقدما معقولا للوصول إلى الاتفاق النووي على أساس الامتثال المتبادل.

وقال إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيوقع على اتفاق نووي مع إيران إذا رأى أن هذا الاتفاق يعيد البرنامج النووي الإيراني إلى الوضع الذي كان عليه عام 2018.

وينص الاتفاق النووي على تخفيف العقوبات عن إيران في مقابل قيود على برنامجها النووي لضمان عدم تمكنها من تطوير أسلحة نووية.

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