النفط يسجل ارتفاعا جديدا وخام برينت يتخطى 111 دولارا

2022/04/15 | 13:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاودت أسعار النفط في الاسواق العالمية ارتفاعها حيث تخطى سعر خام برينت حاجز 111 دولارا.

وارتفع خام برينت بمقدار دولارين وتسع سنتات ليصل إلى مئة وأحد عشر دولارا وسبعة سنتات للبرميل الواحد في حين ارتفع الخام الاميركي الى مئة وسبعة دولارات.

ويأتي الارتفاع في أسعار النفط في ظل تداعيات الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا والمخاوف من انخفاض الامدادات في السوق العالمية.

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