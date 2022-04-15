موسكو تحذر من أن انضمام فنلندا إلى الحلف الأطلسي ستكون له “عواقب”

2022/04/15 | 13:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الخارجية الروسية ،اليوم الجمعة، من أن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي ستكون لها عواقب على هاتين الدولتين وعلى الأمن الأوروبي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان إن هاتين الدولتين “يجب أن تدركا عواقب مثل هذه الخطوة على علاقاتنا الثنائية وعلى البنية الأمنية الأوروبية ككل”.

المصدر: AFP

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