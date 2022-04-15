الاطار: لن نقبل برئيس وزراء يتحرك بـ”الكصوصة” او السكوت عن اقصاء المكون الاكبر

2022/04/15 | 13:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف الفتح ضمن الاطار التنسيقي احمد الموسوي، الجمعة، عن رفض القوى السياسية ضمن الاطار القبول بشخصية تتولى رئاسة الحكومة تتحرك وفق الكصكوصة.وقال الموسوي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” التحالف الثلاثي بدأ بإرادة خارجية لإضعاف الإطار الشيعي وتدمير البيت الشيعي باي طريقة”.واضاف انني” أبرئ التيار الصدري من […]

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