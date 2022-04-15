2022/04/15 | 13:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الغزي: المؤسسات الخيرية بوابة مهمة لتحقيق التكامل في رعاية الأيتام » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 13:43

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