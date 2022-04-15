2022/04/15 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن حزب الدعوة الإسلامية رفضه لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وذكر بيان للحزب ان تمرير القانون في تلك المرحلة القلقة وفي ظل حكومة تصريف الاعمال ذات المهام المحدودة يثير المخاوف مبينا ان أخطر ما في القانون هو اللجوء الى الاقتراض الداخلي والخارجي .

ودعا حزب الدعوة اعضاء مجلس النواب والكتل البرلمانية المختلفة الى عدم تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الدعوة يعلن رفضه لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الدعوة يعلن رفضه لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).