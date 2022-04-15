قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم باحات المسجد الأقصى وتطلق قنابل الغاز

2022/04/15 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى ،اليوم الجمعة، وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه المصلين، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات، فيما أعلنت شرطة الاحتلال اعتقال نحو 300 فلسطيني داخل المسجد الأقصى.

وأكدت وسائل الاعلام الفلسطينية أن عدداً من جنود الاحتلال اعتلوا أسطح المباني قرب باب السلسلة في محيط المسجد الأقصى، كما أخلت باحاته، وأغلقت معظم البوابات المؤدية إليه.

وأشارت إلى وقوع أضرار داخل المسجد القبلي بعد اقتحامه، وإطلاق قنابل الغاز داخله.

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