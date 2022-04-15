دبي تحتضن ورشة تطوير مدربين للفيفا بمشاركة ممثلين عن الاتحادات القارية الستة

2022/04/15 | 14:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورشة عمل تقنية لتطوير أداء المدربين في مدينة دبي الإماراتية بمشاركة ممثلين عن الاتحادات القارية الستة

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