ياور: داعش نفذ 257 هجوما أسفرت عن استشهاد 24 شخصا

2022/04/15 | 14:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف امين عام وزارة البيشمركة في اقليم كردستان جبار ياور، عن مجمل العمليات الارهابية التي نفذها تنظيم داعش في المناطق المتنازع عليها خلال الفترة الماضية.

وأكد ياور ان داعش استغل الفراغات الأمنية بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة لصالحه ونفذ خلال العام الفين وواحد وعشرين 257 عملية ارهابية أسفرت عن استشهاد 54 شخصا فضلا عن اصابة العشرات.

وأضاف ان التنظيم نفذ واحدا وعشرين عملية منذ مطلع العام الجاري ولغاية الحادي والثلاثين من آذار الماضي في حين لفت ياور الى ان التنسيق الذي شهدته الأشهر الاخيرة بين القوات الأمنية والبيشمركة أدى الى اضعاف التنظيم بشكل ملحوظ.

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