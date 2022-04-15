مانشستر سيتي يتلقى ضربتين موجعتين قبل مواجهته لليفربول وريال مدريد

2022/04/15 | 14:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تلقى مانشستر سيتي ضربتين موجعتين قبل لقاء القمة أمام ليفربول، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، غدا السبت.وأشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن صانع ألعاب “السيتي”، الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، والظهير الأيمن الإنجليزي كايل ووكر، سيغيبان عن مواجهة ليفربول المرتقبة لمعاناتهما من الإصابة.وتعرض دي بروين وكايل للإصابة خلال مشاركتهما في […]

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