الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع بمخزن للمواد الغذائية في البصرة

2022/04/15 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، من اخماد حريقاً اندلع في مخزن للمواد الغذائية في البصرة.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "مفارزها تمكنت من اخماد حريقاً اندلع داخل مخزن للمواد الغذائية داخل دار سكن في منطقة دور النواب بمركز محافظة البصرة".

وأضاف ان "الحريق حدث بسبب تماس كهربائي داخلي، حيث تمكنت الفرق من السيطرة على النيران المندلعة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير ومنعتها توسعها وانتشارها إلى الدور السكنية المجاورة وبدون اي اضرار بشرية".

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