الكهرباء تعلن تفاصيل جديدة تخص الربط مع دول الجوار: ستؤدي لاستقرار الطاقة - عاجل

2022/04/15 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، ان الربط مع دول الجوار يسير بوتيرة عالية فنحن لدينا ربط مع الخليج والاردن وتركيا لغرض دعم المنظومة الوطنية بالكميات المطلوبة من الطاقة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة احمد موسى لـ (بغداد اليوم) ان "الغاية من الربط ليس فقط لاستيراد الطاقة فحسب وإنما يأتي لتبادل منفعة الطاقة مع دول الجوار وهذا يعني دخول العراق رسميا بسوق الطاقة والتنافس على الطاقة"، مضيفاً ان "هذه المشاريع التي اكتمل بعضها وبعضها الآخر يجري العمل على اكماله سيكون له دور كبير في استقرار الكهرباء في العراق سيما ونحن مقبلين على الصيف الذي ترتفع فيه ذروة الأحمال بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

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