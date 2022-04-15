 الكشف عن تحركات جديدة لعناصر داعش الاجرامي في صحراء الانبار

2022/04/15 | 14:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار، الجمعة، عن وجود تحركات جدبدة لعناصر التنظيم الاجرامي في مناطق صحراء الانبار الغربية .وقال المصدر في تصريح لـ / المعلومة/ ان ” معلومات استخباراتية توفرت لدى القوات الامنية تفيد بوجود تحركات جديدة لعناصر عصابات داعش الاجرامية في المناطق الصحراوية التي تربط قضاء حديثة […]

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