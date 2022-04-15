2022/04/15 | 14:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اوضح الخبير الاقتصادي ضياء المحسن اليوم الجمعة، اسباب ارتفاع نسب الفقر في العراق.وقال المحسن لوكالة “ايرث نيوز” ان “اسباب ارتفاع نسب الفقر كثيرة في العراق ومن اهمها هو عدم وجود فرص عمل كافية خاصة فيما يتعلق بالخريجين وهذا الموضوع يجب ان توليه الدولة اهتمامًا كبيرا.واضاف “اما السبب الاخر وهو الذي قسم […]

ظهرت المقالة منها الدولار..



خبير اقتصادي يوضح اسباب ارتفاع نسب الفقر في العراق أولاً على ايرث نيوز.

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