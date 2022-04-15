غضب كبير داخل النادي الكتالوني من تصرف الجماهير

2022/04/15 | 14:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طمأن خوان لابورتا رئيس برشلونة، جماهير الفريق، بوجود توضيح للحضور الهائل لجماهير آينتراخت فرانكفورت، في المباراة التي خسرها البارسا، أمس الخميس.

وتابعت أعداد ضخمة من جماهير آينتراخت، المباراة واحتفلت بفوز فريقها في كامب نو، وتأهله للدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي.

وحسب قواعد اليويفا، أعطى برشلونة 5 آلاف تذكرة لآينتراخت، لكن كان من الواضح داخل الملعب أن عدد المشجعين في المدرجات كان يفوق هذا العدد بواقع 5 أمثال.

واعتذر لابورتا عن هذا الوضع وتعهد بعدم تكراره، خاصة وأنه ألمح خلال حديثه، إلى بيع التذاكر في السوق السوداء.

وقال لابورتا لصحيفة موندو ديبورتيفو “ما حدث في المدرجات عار لا يمكن تكراره، يجب أن نجمع المعلومات ونتخذ إجراءات”.

وأضاف “يجب أن نكون صارمين وألا نسمح بأشياء معينة، أشعر بالخزي كمشجع لبرشلونة.



أشعر بالإحراج لما شاهدته في المدرجات.



أنا أعتذر”.

وتابع “كان أمرًا خطيرًا.



نجمع كل المعلومات، وسنوضح الأمور.



ما حدث ليس معتادا، ولا ينبغي أن يحدث”.

وأعرب إنريك ماسيب، مستشار لابورتا، عن غضبه من الموقف، والذي ذكرت تقارير أنه جعل الجماهير الحاضرة في الملعب تعترض.

وكتب في تغريدة عبر تويتر “الجميع لديه الحق في بيع التذاكر الخاصة به، لكن رؤية العديد من مشجعي الفريق المنافس في كامب نو، شيء سيئ”.

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