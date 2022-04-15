عملية تبادل أسرى جديدة بين روسيا وأوكرانيا

2022/04/15 | 14:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش الأوكراني ،اليوم الجمعة، أن عملية تبادل جديدة لأسرى الحرب الروس والأوكرانيين جرت الخميس في منطقة خيرسون التي تخضع جزئيا للسيطرة الروسية في جنوب أوكرانيا.

وقالت القيادة الجنوبية للجيش على صفحتها في فيسبوك “بعد مفاوضات سادها التوتر تمكنا من التوصل إلى اتفاقات بشأن تبادل الأسرى في منطقة قرية بوساد-بوكروفسكي”، موضحا أن العملية شملت “أربعة أسرى لدى الجيش الروسي مقابل خمسة من أسرانا”.

وتخضع مدينة خيرسون لسيطرة الجيش الروسي منذ بداية آذار/مارس الماضي، كغيرها من البلدات الأخرى في هذه المنطقة الساحلية.

وجرت عمليات عدة لتبادل الأسرى من جنود ومدنيين منذ بداية الغزو في 24 شباط/فبراير، لكن لم يؤكدها الطرفان معا.

فقد أعلنت كييف الخميس إطلاق سراح ثلاثين أوكرانيّا في تبادل أسرى جديد من دون تحديد عدد الجنود الروس المفرج عنهم في المقابل.

وعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع مبادلة فكتور ميدفيدشوك رجل الأعمال المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي احتجزته كييف الثلاثاء بعد هربه من الإقامة الجبرية، بأوكرانيين أسرتهم روسيا.

لكن الكرملين رفض هذه الفكرة.

المصدر: AFP

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