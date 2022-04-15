الظاهرة رونالدو يستحوذ على 90% من أسهم نادي كروزيرو البرازيلي

2022/04/15 | 14:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع لاعب كرة القدم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو، رسميا عقد استحواذه على 90% من أسهم نادي كروزيرو البرازيلي العريق الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الثانية.

وأعلنت إدارة كروزيرو في بيان أن رونالدو وقع في الثامن من الشهر الجاري على العقد الذي يجعله مع مجموعته الاستثمارية المستحوذ الأكبر على النادي.

وأنهى التوقيع على العقد النهائي نحو 4 أشهر من المفاوضات والخلافات منذ أن أعلن رونالدو في 18 ديسمبر/كانون أول الماضي التوصل لاتفاق مبدئي للاستحواذ على النادي الذي شهد بداية مسيرته الاحترافية عندما ضمه وهو في الـ18 من عمره.

وتأجل التوقيع على العقد بسبب اكتشاف الديون التي لم تظهر في الوثائق الأولية ومقاومة مسؤولي كروزيرو للتنازل عن كل السلطة لرونالدو.

ولم يوقع رونالدو، الذي يمتلك نادي بلد الوليد الإسباني، العقد إلا بعد موافقة مسؤولي النادي على شروطه وذلك قبل 10 أيام من انتهاء الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق.

وقال رونالدو “أشعر بالفخر لأنني قادر على قيادة عملية إعادة بناء النادي.



يمكن للجماهير والسوق التأكد من أننا لن نرتاح حتى نطبق على نطاق واسع نموذج إدارة فعال وأخلاقي يحقق نجاحا رياضيا”.

واحتفى رئيس النادي حتى الآن، سيرجيو ساندرو رودريجيز، بالاتفاق وقال إنه سعيد بتسليم كروزيرو إلى رونالدو وفريقه المختص، مبديا ثقته في “أنه معهم كرة القدم لدينا ستستأنف طريقها للنجاح”.

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