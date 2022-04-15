وفاة رئيس نادي عراقي بعد صراع مع المرض

2022/04/15 | 14:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توفي رئيس نادي بلادي الرياضي مظاهر جليل الركابي، بعد صراع مع المرض.وقال مراسل “ايرث نيوز” إن مظاهر جليل الركابي رئيس الهيئة الإدارية لنادي بلادي الرياضي، توفي اليوم بعد صراع مع المرض.وتسلم الركابي منصب رئيس النادي في عام 2018 بعد فوزه بالانتخابات.يذكر أن نادي بلادي من الاندية الأهلية، تأسس عام 2005 […]

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