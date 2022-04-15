بكين تطالب البيت الأبيض بوقف الاتصالات الرسمية مع تايوان

2022/04/15 | 14:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في إفادة صحفية اليوم الجمعة بأن الولايات المتحدة يجب أن توقف جميع الاتصالات الرسمية مع تايوان.

وقال تشاو ليجيان بهذا الشأن: "يجب على الولايات المتحدة وقف الاتصالات الرسمية المتبادلة مع تايوان"، مشددا على أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة (زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي لتايوان) تتعارض مع مبدأ "صين واحدة" ومبادئ البيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة.

وكانت وكالة الأنباء التايوانية المركزية قد ذكرت فى وقت سابق أن مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي بقيادة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ روبرت مينينديز وصلت الى جزيرة تايوان يوم الخميس، في زيارة غير معلنة.

وأفادت الوكالة بأن الوفد الأمريكي سيلتقي يوم الجمعة برئيسة الجزيرة، تساي إنغ ون، لتبادل وجهات النظر حول "التعاون بين الولايات المتحدة وتايوان والتهديد الصيني والأمن الإقليمي".

ومن المقرر، إضافة إلى ذلك، أن يجتمع الوفد الأمريكي مع وزير الدفاع التايواني، تشيو كيو تشنغ، في حين أن القوات المسلحة الصينية ستجري اليوم الجمعة ، ردا على زيارة أعضاء الكونغرس، مناورات عسكرية في منطقة بحر تايوان، وفقا لبيان صادر عن القيادة القتالية للمنطقة الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني.

المصدر: وكالات

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