2022/04/15 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح ،اليوم الجمعة، أن العراق يعيش في أفضل أوضاعه المالية، فيما استبعد لجوء الحكومة الى الاقتراض الخارجي.

وقال صالح، في تصريح صحفي: إن “العراق يعيش اليوم بأفضل أوضاعه المالية بتاريخه الحديث من حيث التدفقات النقدية”.

ودعا الى “ضرورة توظيف هذه التدفقات النقدية في الاستثمارات المنتجة لمورد الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تشغيل الموارد البشرية الوطنية في نشاطات ينبغي أن تكون مدرة للدخل ومعظمة للثروة في الوقت ذاته”.

وأضاف أن “سياسات الاستثمار لموارد كبيرة تتطلب تشغيلها بمفاصل اقتصادية من أجل تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية”، لافتاً الى أن “الظروف الاستثنائية هي التي تفرض سياسة الاقتراض، منها عجز الإيرادات الحكومية بسبب دورة الأصول النفطية الهابطة”.

وأكد أن “ارتفاع أسعار النفط وما يترتب عليه من عائدات ريعية كبيرة ستغني عن فكرة الاقتراض الحكومي الخارجي”.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي: العراق يعيش في أفضل أوضاعه المالية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي: العراق يعيش في أفضل أوضاعه المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).