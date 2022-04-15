نهاية موسم

2022/04/15 | 15:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي برشلونة ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، الجمعة، أن لاعب وسطه الدولي الشاب بيدري سيغيب عن باقي الموسم غداة تعرضه لإصابة عضلية في فخذه الأيسر خلال إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني.

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