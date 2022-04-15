العراق يعلن عن اجراءات مشددة للسيطرة على التهريب عبر الحدود

2022/04/15 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

قال مدير الجمارك العراقية، اليوم الجمعة، إن العمل بدأ في تركيب نظام إلكتروني من شأنه أن يكبح التهريب والتهرب من الرسوم الجمركية على الحدود العراقية.

ويوجد في البلاد خمس نقاط عبور رسمية على طول حدودها التي يبلغ طولها 1600 كيلومتر مع إيران، و وعلى الحدود مع تركيا والتي تبلغ حوالي 370 كيلومترًا ، في حين أن البوابة الأكبر والأكثر ربحًا هي ميناء أم قصر في محافظة البصرة الجنوبية.

وبحسب تقرير موقع "the National"، قال رئيس الهيئة العامة للجمارك، شاكر الزبيدي ،في حديثه لوسائل إعلام إن “العراق بدأ العمل على تركيب نظام إلكتروني جديد للحد من التهريب والفساد في المنافذ التجارية".

وأوضح الزبيدي: "منذ الشهر الماضي بدأنا العمل على بناء نظام جمركي إلكتروني لمنع عمليات التهريب والتلاعب بالإيصالات للحد من الفساد".

وأضاف: "النظام سيسرع أيضا العمل بين المنافذ الجمركية ومقرنا.



كما سيضمن ألا يواجه أصحاب المصلحة تأخيرات في إتمام المعاملات ويمنع التهرب من الرسوم الجمركية".

وتأتي هذه التحركات بعد اكتشاف شخصيات حكومية تستغل النظام الجمركي وفي الوقت الذي يستعد فيه العراق لزيادة وارداته الغذائية وسط حالة من عدم اليقين بشأن الإمدادات العالمية.

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