2022/04/15 | 15:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..هل يواجه العراق أزمة بتجهيز الحنطة؟

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هل يواجه العراق أزمة بتجهيز الحنطة؟ أولاً على ايرث نيوز.

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