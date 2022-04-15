القصف الروسي يستهدف مصنع صواريخ قرب كييف

2022/04/15 | 15:11 - المصدر: قناة التغيير

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استهدف قصف روسي ليلًا مصنعًا في منطقة كييف لتصنيع صواريخ “نبتون” التي قال الجيش الأوكراني إنه استخدمها لضرب الطراد الروسي موسكفا، ، كما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس كانوا في المكان.

وبحسب مراسلي وكالة فرانس برس، تعرض جزء من المصنع ومبنى إداري مجاور له في بلدة فيشنيفي، على مسافة حوالى 30 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الأوكرانية، لأضرار جسيمة.



كما تحطمت نوافذ حوالى 50 سيارة كانت متوقفة في موقف سيارات قريب.

المصدر: AFP

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