الإصابة تنهي موسم المتألق بيدري مع برشلونة

2022/04/15 | 15:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي برشلونة ثاني الدوري الاسباني لكرة القدم ،اليوم الجمعة، أن لاعب وسطه الدولي الشاب بيدري سيغيب عن باقي الموسم غداة تعرضه لإصابة عضلية في فخذه الأيسر خلال إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأفاد برشلونة في بيان ان “الفحوصات التي أجريت صباح اليوم (الجمعة) أكدت أن بيدري يعاني من تمزق عضلي في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيسر”.

وبحسب الصحافة الكاتالونية، سيغيب اللاعب الإسباني الدولي البالغ 19 عاماً لمدة شهر على الأقل.



في حين اكتفى نادي الـ “بلاوغرانا” بالاشارة إلى أن تطور إصابته سيكون علامة على مدى توفره.

المصدر: AFP

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