الحرس الثوري يعلن احتجاز ناقلة تحمل وقودا مهربا وطاقمها في مياه الخليج

2022/04/15 | 15:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت المنطقة البحرية الثانية لقوات الحرس الثوري الإيراني في محافظة بوشهر، توقيف سفينة تحمل وقودا مهربا في مياه الخليج، اليوم الجمعة.وقال مسؤول العلاقات العامة بالمنطقة، العقيد غلام حسين حسيني إنه “أثناء تفتيش هذه السفينة، تم اكتشاف 250 ألف لتر من الوقود المهرب”، معلنا “احتجاز 7 من أفراد طاقم هذه السفينة لاستكمال إجراءات […]

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