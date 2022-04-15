تصاعد التوترات في الأقصى بعد اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية

2022/04/15 | 15:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت التوترات في أحد أقدس المواقع في القدس في أعقاب الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية.وفي تقرير هداس غولد، مراسلة CNN، المزيد من التفاصيل.

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