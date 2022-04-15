استمرار عمليات البحث عن مفقودين جراء الفيضانات في جنوب إفريقيا

2022/04/15 | 15:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

تستمر اليوم الجمعة، عمليات البحث عن العديد من المفقودين جراء الفيضانات غير المسبوقة التي ضربت الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا، فيما أودت الكارثة بحياة نحو 400 شخص وتضرر بها أكثر من 41 ألفا.

وصرح سيفو هلوموكا الرئيس الإقليمي لوزارة إدارة الكوارث الجمعة في بيان: "للأسف، يستمر عدد القتلى في الارتفاع وقد وصل إلى 395"، فيما وسع رجال الإنقاذ البحث عن عشرات الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين بعد خمسة أيام من الكارثة.

وعند الفجر، انطلق فريق خاص من الشرطة مدعوما بطائرات هليكوبتر لإجراء عمليات بحث في وادٍ في ضاحية دوربان حيث فُقد أثر 12 شخصا.

ووقع معظم الضحايا في منطقة المدينة الساحلية المفتوحة على المحيط الهندي ومركز الأمطار الغزيرة التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي.



ولم تقدم الحكومة معلومات حول عدد المفقودين.

لكن في اليوم الخامس من الكارثة، ليس لدى المسعفين أمل كبير في العثور على أحياء.



وأوضح ترافيس تروور الذي يقود فرق إنقاذ "انتهت المرحلة المكثفة من عمليات الإنقاذ إلى حد كبير.



يتمثل عملنا حاليا بشكل أساسي في انتشال الجثث".

وتسببت الامطار التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ 60 عاما في جرف جسور وطرق وعزل جزء كبير من المنطقة.



وتضررت أكثر من 250 مدرسة ودمرت آلاف المنازل، وتخشى السلطات التي تحدثت عن كارثة "غير مسبوقة" خسائر تقدر بمئات ملايين اليورو.

وأعلنت الأرصاد الجوية هبوب عواصف رعدية محذرة من مخاطر هطول أمطار غزيرة في بعض المناطق خلال عطلة عيد الفصح.



ومن المتوقع أن يؤثر الطقس السيّئ الجديد أيضا على المقاطعات المجاورة فري ستايت (وسط) والكاب الشرقية (جنوب شرق).

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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