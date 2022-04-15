قرقاش يتحدث عن قرب نهاية

2022/04/15 | 15:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى المستشار الرئاسي في دولة الإمارات، أنور قرقاش، أن الهبمنة الغربية على النظام الدولي تعيش أيامها الأخيرة، مشيرا إلى أن التغيير هو الطبيعي في الحياة والثبات والاستقرار هما الشواذ عن القاعدة

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