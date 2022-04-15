الرافدين يصدر تعليمات جديدة بشأن الكفيل

2022/04/15 | 15:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أصدر مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، تعليمات جديدة بشأن الكفيل، فيما حدد مدة تسديد سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية.

وذكر بيان للمصرف تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مدة تسديد القرض تصل الى 5 سنوات وبنسبة فائدة 5 بالمئة".

وأوضح البيان أن "المصرف وافق على منح الكفيل سلفة أو قرض حتى وإن كانت لديه كفالة لمستلف أو مقترض"، مشيراً الى أن "المصرف قرر أيضاً قبول كفالة الموظفين الموطنة رواتبهم على المصرف حصراً".

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