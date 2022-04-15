مسرور بارزاني يصل تركيا للقاء أردوغان

2022/04/15 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

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وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ،اليوم الجمعة، إلى تركيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

وحسب بيان مقتضب لحكومة الإقليم، فان رئيس الحكومة سيبحث خلال اللقاءات، سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة.

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