2022/04/15 | 16:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، الجمعة، أن الروس قبضوا على بريطاني عضو في الجيش الأوكراني طلبت والدته عبر الصحيفة البريطانية معاملته "بإنسانية" والإفراج عنه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الروس يأسرون مقاتلا بريطانيّا يقاتل في الجيش الأوكراني) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الروس يأسرون مقاتلا بريطانيّا يقاتل في الجيش الأوكراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).