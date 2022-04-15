لماذا يطمع إيلون ماسك في الاستحواذ على تويتر؟

2022/04/15 | 16:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/كشف الملياردير الأمريكي لأول مرة عن سبب رغبته الشديدة في شراء منصة التغريدات القصيرة “تويتر”، وتقديمه عرضا بقيمة 43 مليار دولار.وعن رغبة ماسك الشديدة في شراء “تويتر”، قال خلال مؤتمر TED في فانكوفر، مساء الخميس، إنه يريد شراء منصة التواصل الاجتماعي لأنه أصبح من الضروري وجود “ساحة شاملة لحرية التعبير” في المجتمع.وتابع […]

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