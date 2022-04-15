القبض على 33 متهماً بقضايا مختلفة في بابل

2022/04/15 | 16:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل ، اليوم الجمعة، القبض على 33 متهماً بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وقالت القيادة، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز: إن “ممارسات أمنية نفذتها مفارزها من مديريات الأقسام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية الساندة ، إستهدفت من خلالها عدد من المتهمين الصادرة بحقهم مذكرات قبض شملت معظم قواطع […]

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