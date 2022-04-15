"كسر عضم" على المنافسة.. وجدل حول تناول رجال الدين.. الأبرز في الأسبوع الثاني من دراما رمضان ٢٠٢٢

2022/04/15 | 16:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لازالت أحداث وتسريبات مسلسل "الاختيار٣" تتصدر المشهد الدرامي بمصر في الأسبوع الثاني من موسم العروض الرمضانية.

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