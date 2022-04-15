وجبة جديدة من السلف يطلقها مصرف الرشيد

2022/04/15 | 16:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أطلق مصرف الرشيد، اليوم الجمعة، وجبة جديدة من سلفة كريدت كارد الممنوحة للموظفين.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز إن “تلك السلفة تمنح لحامل بطاقة كريدت كارد وبموجبها يحصل المستفيد على مبلغ ثلاثة اضعاف الراتب وبحد اعلى (5) ملايين دينار”.ودعا البيان الموظفين الراغبين كافة بالحصول عليها الى “التقديم […]

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