تعليمات جديدة بشأن الكفيل من مصرف الرافدين

2022/04/15 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصرف الرافدين ،اليوم الجمعة، عن تعليمات جديدة بشأن الكفيل، فيما حدد مدة تسديد سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية.

وبحسب بيان للمصرف، فان “مدة تسديد القرض تصل الى 5 سنوات وبنسبة فائدة 5 بالمئة”.

وأوضح البيان أن “المصرف وافق على منح الكفيل سلفة أو قرض حتى وإن كانت لديه كفالة لمستلف أو مقترض”، مشيراً الى أن “المصرف قرر أيضاً قبول كفالة الموظفين الموطنة رواتبهم على المصرف حصراً”.

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