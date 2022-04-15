ما هو مستقبل جماعة الإخوان في الغرب؟ - حميد زناز

2022/04/15 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حميد_زناز لئن فتح الربيع العربي المجال لإمكانات سياسية متعددة، فقد وضع أيضا جماعة الاخوان المسلمين امام تحديات كثيرة في الغرب.



وان كنا لا نستطيع تحديد كل انعكاسات تلك الانتفاضة على مستقبل الاخوان في الغرب، يمكن القول إن تاريخهم سينقسم كتاريخ إخوانهم في الشرق الى مرحلتين: ما قبل وما بعد الربيع العربي.



وجاءت البداية من النمسا حيث صادق برلمانها على أول قانون في أوروبا يمنع جماعة الاخوان المسلمين ويعتبر ......





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